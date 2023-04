Reprodução/ Globoplay/ PlayPlus Bruna é comparada com Deolane após briga

Na última quarta-feira (12), Bruna Griphao teve uma briga feia contra Cezar Black no "BBB 23". A atriz gritou e xingou o brother após ouvir uma conversa dele com Domitila sobre Larissa. A discussão repercutiu na web e internautas compararam o comportamente da sister com de outra participante explosivas de reality: Deolane.





Quem a Bruna pensa que é pra falar assim com as pessoas? #BBB23 pic.twitter.com/45GFyZyfom — Dantas (@Dantinhas) April 13, 2023









não adianta falar q não tem briga depois do jogo da discórdia, quando a deolane servia treta falavam q era tortura psicológica pic.twitter.com/gpuXQgnrW4 — 𝖈𝖆𝖚𝖋 (@caufftuitta) January 31, 2023





A revolta de Bruna se deu por Black acusar Larissa de ter sido instruída pela assessoria dela ao voltar para a casa na repescagem. A atriz começou a gritar com o brother, que ficou em silêncio, e o chamou de "m*rda", "machista", além de dito para ele "virar homem".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Toda a gritaria relembrou os interneutas de Deolane, influencer que participou de "A Fazenda 14", no ano passado, e também tinha tal comportamente agressivo em embates. A ex-peoa não exitava em gritar e xingar os rivais e discussões e foi criticada por isso na época.

💥Bruna Griphao e Deolane tem mais semelhanças do que se imagina… a moça supera com folga atitudes da Karol Conka e se tornou uma espécie de “Deolane da Globo”. Grita, acusa, aponta, se acha certa sempre, não aceita se contrariada, humilha. Ninguém aguenta mais gente. #BBB23 pic.twitter.com/IGNW7vFfjX — Dieguinho (@diegoschueng) April 13, 2023





Esse BBB é um pesadelo, eu achei que nunca mais ia ter uma temporada de reality show que chegasse perto do horror que foi A Fazenda 14, mas a Bruna tá interpretando direitinho a Deolane, pior ela tem uma gangue de capangas junto com ela também. #BBB23 — Conta Tudo, Mohamed! 📢 #BBB23 (@eusouomohamed) April 13, 2023





Bruna se transformou em uma espécie de Deolane da Globo e Aline está a cada dia mais se prestando a um papel deprimente e que vai se envergonhar muito aqui fora. É triste de ver. Black tendo que ouvir várias ofensas e elas ainda bancam as VÍTIMAS. #BBB23 pic.twitter.com/6JyEPVgtXi — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 13, 2023





Bruna Griphao e Deolane tem muitas coisas em comum, tanto no jeito, como nos atos, como nas palavras.

E tem até outras coisas que prefiro não falar pois não tenho advogado!!! #bbb #bbb23 #RedeBBB — #BBB23 🧺🌻🍞 (@realitydopovo) April 13, 2023





























+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente