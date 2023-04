Reprodução/Globo - 12.04.2023 Torcidas dividem votos em Aline Wirley e Cezar Black em paredão do 'BBB 23'

Nesta quinta-feira (13), mais um brother se despesdirá do "BBB 23". Aline Wirley, Amanda e Cezar Black estão no paredão e a enquete do iG Gente revela o mais votado pelo leitores.

De acordo com a parcial das 06h desta quinta-feira (13), Aline e Cezar são os mais votados, sendo que o baiano tem 36,7% dos votos e a cantora lidera a votação com 45,7% dos votos.

Amanda segue sendo a menos votada e deve se salvar da berlinda. A sister teve 17,6% dos votos.

Reprodução/ Twitter Enquete BBB 23- parcial das 06h













Quem deve deixar o #BBB23 na próxima quinta-feira (13)? — iG Gente (@iggente) April 12, 2023













