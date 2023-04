Reprodução/Globo - 12.04.2023 Torcidas dividem votos em Aline Wirley e Cezar Black em paredão do 'BBB 23'





O décimo quarto paredão do "BBB 23" apresenta uma disputa tripla entre os brothers, mas a competição real aparece entre dois emparedados. Segundo a enquete do iG Gente, as torcidas estão dividindo os votos entre Aline Wirley e Cezar Black, enquanto Amanda Meirelles apresenta menos chances de deixar o jogo.

A parcial das 12h desta quarta-feira (12) aponta Aline como a nova eliminada, com 43% dos votos. Black aparece em segundo lugar com mais votos, com 36,3%. Já Amanda conta com apenas 20,6% das intenções.



Reprodução/Twitter/iG Gente - 12.04.2023 Enquete do paredão do 'BBB 23' aponta disputa de Aline e Cezar









A disputa entre a ex-Rouge e o enfermeiro ocorre diante da divisão das torcidas nos mutirões de votos nas redes sociais. Com uma grande base de admiradores, Amanda aparece com a equipe pedindo votos em Cezar. Os administradores das outras integrantes do quarto deserto, Bruna Griphao e Larissa Santos, também pedem votos contra o brother.





Já a equipe da líder Sarah Aline recalculou rota diante da divisão de votos. Apesar da psicóloga ter indicado Amanda à berlinda, os administradores pedem votos para eliminar Aline do programa.

Vote abaixo na enquete do iG Gente e veja quem deve deixar o "BBB 23" na reta final do reality show:

