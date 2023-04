Reprodução/ Globo Fred Nicácio no "Mais Você"

Nesta quarta-feira (12), Fred Nicácio, que foi eliminado mais uma vez do "BBB 23", esteve no "Mais Você" para o Café com o Eliminado. No bate-papo com Talitha Morete e Fabricio Battaglini, o médico rebateu de críticas de Ricardo sobre querer um pódio de apenas pessoas negras.

O programa mostrou uma cena do biomédico dizendo que a vontade de Nicácio, de ver um pódio com brother negros no "BBB 23", é uma forma de "exclusão por cor". Após estranhar o comentário de Ricardo, o médico falou:

"Nem todo mundo que tem lugar de fala sabe o que está falando. O Ricardo é um homem preto que é pouco letrado racialmente (...) Isso também não é culpa dele, é culpa de um sistema que impede que informações chegue a pessoas como ele".

Nicácio ainda afirmou que se Ricardo quiser conversar sobre o assunto vai entender que "não existe racismo reverso". O ex-BBB ainda mandou um recado geral: "Isso é perda de privilégio, tudo que muda essa perda de privilégio da branquitude incomoda".

Além disso, o médico comentou o motivo de Ricardo indicar ao paredão, quando foi líder: "Ele tinha muito medo de mim, sei quele ele tem muito medo da minha presença. Sei que minha presença incomoda só de eu assistir (...) Ele te medo de me ver alí porque afasta ele do Top3, do pódio, porque ele desde sempre me vê como um adversário muito forte, ele já falou que não sabia como me tirar do game".













