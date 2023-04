Divulgação / Globo Aline, Amanda e Cezar estão no 14º Paredão

O BBB 23 entrou em mais uma semana turbo e agora Aline Wirley, Amanda Meirelles e Cezar Black disputam a permanência na casa. Segundo a enquete do iG gente, a médica deve se salvar, deixando que a cantora e o enfermeiro disputem a eliminação.

No paredão formado na última terça-feira (11), Amanda foi indicada diretamente pela líder Sarah. Cezar e Aline foram os dois mais votados pela casa. A formação deste paredão não teve anjos para imunizar ou votações em grupo.

De acordo com a parcial das 06h da enquete do iG, Amanda, considerada uma das plantas do jogo por alguns telespectadores, deve se salvar, já que está sendo a menos votada com 19,7% dos votos.

Deste modo, Aline e Black disputam a eliminação de uma forma mais acirrada. A cantora, no entanto, lidera a votação com 43,1% dos votos, enquanto o enfermeiro obtém 37,2%.

Reprodução/ Twitter BBB 23: parcial das 06h do paredão





Aproveite para votar:

Quem deve deixar o #BBB23 na próxima quinta-feira (13)? — iG Gente (@iggente) April 12, 2023









