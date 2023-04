Reprodução/ Instagram Key Alves aparece abalada após término com Gustavo

Na madrugada desta quarta-feira (12), Key Alves usou as redes sociais para fazer um desabafo após Gustavo apoiar uma crítica contra ela. Os dois, que se conheceram e começaram a namorar no "BBB 23", terminaram no último dia 4. A decisão partiu do ex-brother e parace que a ex-sister não está lidando bem com o término.

"Juro, estou tendo que ser tão forte. Por quê? Esperando Deus me responder", escreveu Key. Momentos antes, ela postou uma foto sendo acolhida pela amiga e agente Fernanda Paschoa Saka.

Os posts da ex-BBB foram feitos após Gustavo curtir um tweet que a criticava. "Entendo todo desespero das fãs da Key. Gustavo nunca precisou e nem precisa biscoitar. Chama", dizia o post, curtido pelo ex-BBB.

Outra internauta completou: "Tudo porque ele foi para uma agência super top e resgatou sua individualidade, um cara espetacular no meio dele do agro, sertanejo e sem OF [Only Fans]. Amando o pós dele agora, deixou de ser pano de fundo para ser protagonista da história dele".

