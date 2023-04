Reprodução / Globoplay 08.04.2023 Amanda Meirelles





A conta de Amanda Meirelles no Twitter foi suspensa na manhã desta terça-feira (11). O perfil da participante do "BBB 23" está fora do ar e aparece com a notificação de suspensão.



"Conta suspensa. O Twitter suspende que violam as regras do Twitter", diz mensagem no perfil da participante do reality.

Leia também BBB 23: favoritismo de Amanda aponta para mais uma campeã esquecível





Ainda não se sabe qual regra o perfil de Amanda violou na rede social, mas fãs especularam ser uma armação de outras torcidas. "Torcida rival fez mutirão para prejudicar ela e atrapalhar na votação", disse uma seguidora.

No entanto, outros internautas alertaram sobre a equipe de Amanda não seguir as regras do Twitter. "Quem derruba uma conta não é uma torcida e sim a plataforma. Se a conta de Amanda Meirelles foi derrubada, é porque algo não estava dentro das regras da rede", ponderou um seguidor. "Graça a Deus ninguém aguentava mais essa mulher", ironizou outro.

Reprodução/Twitter - 11/4/2023 Amanda Meirelles





A equipe de Amanda Meirelles passou a usar um perfil de "Central de Fãs" para se comunicar com os adeptos do jogo da participante. Nesta terça-feira (11), o perfil está fazendo mutirão pela permanência de Bruna Griphao no "BBB 23", que disputa o paredão com Fred Nicácio e Sarah Aline.

Quem derruba uma conta não é uma torcida e sim a plataforma. Se a conta de Amanda Meirelles foi derrubada é pq algo não estava dentro das regras da rede. — Rafinha Gomes (@rafinhagomes00) April 11, 2023