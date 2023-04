Reprodução/Globoplay - 11/4/2023 Fred Nicácio e Bruna Griphao disputam voto a voto





O paredão entre Fred Nicácio, Bruna Griphao e Sarah Aline no "BBB 23" está polarizado. Fred Nicácio e Bruna Griphao disputam voto a voto, enquanto Sarah Aline surge coadjuvante no embate entre as duas personalidades polêmicas.





Na parcial das 12h do iG Gente, Sarah Aline aparece apenas com 3,9% dos votos para ser eliminada, número semelhante ao da parcial anterior (3,8%). Já a diferença entre Bruna Griphao e Fred Nicácio segue caindo. A atriz soma 52,8% de rejeição do público na enquete, enquanto Nicácio tem 43,4% dos votos (na parcial anterior somava 42,5%).

Com isso, percebe-se que Bruna ainda aparece como a eliminada desta terça-feira (11), mas a diferença entre ela e o médico cai a cada parcial. Ao longo da manhã de hoje, após o Jogo da Discórdia, algumas polêmicas envolveram as torcidas.

Amanda, aliada de Bruna, perdeu a conta no Twitter e os fãs culpam as torcidas aliadas de Fred Nicácio pela perda. No entanto, o aviso que aparece na plataforma é que o perfil de Amanda violou regras do site.

Semana Turbo

Após a eliminação desta terça-feira no "BBB 23", os participantes voltam a montar um novo paredão imediatamente. Serão três eliminações em uma semana. Domitila Barros, Cezar Black, Amanda Meirelles, Aline Wirley, Larissa e Ricardo Alface estão garantidos no TOP 8.