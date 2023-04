Reprodução/Globoplay 01.04.2023 Amanda Meirelles





O paredão quádruplo, com voto reverso, mexeu com os fãs do "BBB 23" após o resultado na noite de terça-feira (4). Apesar da esperada eliminação de Marvvila , um dado chamou a atenção: Amanda Meirelles foi a mais votada para ficar no reality, com 34,32%, confirmando o favoritismo visto nas redes sociais.

Domitila recebeu 25,69% dos votos, enquanto Larissa ficou no jogo por somar 23,04%. A informação acirrou a rivalidade entre as torcidas. Parte da web, por exemplo, não consegue entender o motivo do favoritismo de Amanda. Nem eu. Amanda não esbanja carisma e nem consegue argumentar em momentos de embates, como no Jogo da Discórdia. E talvez aí esteja o fator determinante para a médica se tornar "favorita".





Amanda parece ter escolhido um personagem que não sabe organizar as ideias, e por isso é minimizada por parte da casa. Nos primeiros jogos da discórdia, a sister bateu na tecla de não ter espaço para falar. Além disso, esteve em uma relação próxima com Antônio Cara de Sapato, que confundiu muita gente sobre amor e amizade. Com a expulsão de Sapato, acusado de importunação sexual em episódio com Dânia Mendez, sobrou para Amanda o lugar da pessoa que "tenta e não dá certo", ao menos na ótica de parte do fandom.

A necessidade do toque.



Docshoes Amanda amandinha sapato pic.twitter.com/Xj1fWgQSXl — Isadora🪢#FICAAMANDA (@nvdarcerto) April 2, 2023





Na madrugada desta quarta-feira (5), Fred Nicácio levou a discussão para o quarto do fundo do mar. "Lá fora tem uma legião formada por um fandom de uma 'fanfic' de um casal que nunca existiu, e isso que alimenta a força da Amanda aqui dentro. É impressionante, gente. Vocês não têm ideia do que é isso lá fora. É quase uma religião", alertou Nicácio após o resultado do paredão.

"Lá fora tem uma legião formada por um fandom de uma fanfic de um casal que nunca existiu e isso que alimenta a força da Amanda aqui dentro. É impressionante, gente. Vcs não tem ideia do que é isso lá fora. É quase uma religião." (Fred) #BBB23 pic.twitter.com/VxFfFlCaBA — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 5, 2023





O alerta do médico, que teve acesso às informações externas, ultrapassa as paredes da casa mais vigiada do Brasil e chega nas casas dos telespectadores, que exigem a cada início de temporada um elenco disposto a jogar e viver o "BBB". Amanda, atualmente "favorita", não se encaixa nesse desejo.

Faltando 20 dias para a final do "BBB 23", a grande "jogada" da médica é se esconder no quarto deserto e seguir as orientações de Larissa, que voltou ao reality com informações externas um tanto quanto equivocadas. Na terça-feira (4), Amanda até ganhou dois empurrõezinhos da Globo rumo ao mínimo de carisma para ser campeã, já que foi "presenteada" com um VT individual ao melhor estilo Pedro Scooby de ser "boba", e com um registro do carismático (só que ao contrário) quarto deserto.





E parece que o público que atualmente consome o "BBB" pede uma coisa, mas, na verdade, escolhe e consome outra, já moldada em edições anteriores, como no "BBB 22". Assim como Arthur Aguiar, que construiu um personagem isolado e sem apoio e compreensão da casa, Amanda caminha para o título. Mas não deve entrar para a história. A gente vai lembrar de nomes como Gil do Vigor, Babu Santana, Ana Clara e Sabrina Sato, mas vai se perguntar logo ali na frente quem ganhou o "BBB 23". Porque tem gente que ganha e não vence.