09.04.2023 IZA chora de emoção na estreia do 'The Voice Kids'

Na estreia do “The Voice Kids”, a apresentação emocionante de Alicia Raquel, de 14 anos, emocionou os técnicos. IZA, uma das juradas do programa, não conseguiu conter a emoção e chorou ao falar sobre a participante.

"Eu tenho 32 anos e comecei a cantar profissionalmente desde 26. Eu canto desde muito pequena, mas nunca tive coragem de fazer o que você está fazendo", revelou a cantora.





A artista também destacou que, apesar de cantar desde muito pequena, sempre teve inseguranças quanto às opiniões alheias, e por isso se sentiu inspirada com a confiança que Alicia demonstrou em sua apresentação.

Durante o programa, a jovem também se emocionou enquanto cantava, mas segurou a emoção com maestria, recebendo elogios dos técnicos.

Que voz é essa, Brasil? 😱 Alicia Rachel simplesmente maravilhosa cantando o hit “Ben” no #TheVoiceKidsBr ! 🎤✨ pic.twitter.com/P6F4MvMqwE — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) April 9, 2023





