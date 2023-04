Reprodução/Instagram/TV Globo Marvvila comenta fama de 'planta' no 'BBB 23'

Marvvila avaliou sua trajetória no "BBB 23" durante a participação no "Domingão com Huck", da TV Globo. Antes de se apresentar no programa, a cantora foi sincera ao comentar a fama de "planta" que recebeu, pela falta de movimentação no reality show.

"Jogar em grupo foi bem complicado para mim. E nessa de ficar cedendo pelo grupo, eu fui me apagando. Ali, no jogo da discórdia, era o que eu queria, era só nesse momento que eu tinha meu lugar de fala", declarou ela, que se definiu como uma "plantinha pagodeira".

Durante o bate-papo no "Domingão", a artista teve sua postura criticada por Lívia Andrade, que não escondeu a decepção com a passagem de Marvvila pelo "BBB 23". "Hoje você me colocou numa posição muito difícil. Vamos combinar, acho que o auditório concorda comigo, acho que você também vai concordar comigo, você foi chamada de planta. Você concorda com isso. Você até fala isso!", comentou a apresentadora.

"Mas eu realmente, como eu gosto de você como artista, como pessoa e acho você uma das participantes mais bonitas dessa edição do BBB, eu esperava mais de você", completou Lívia.

E a Vingança da Planta? A @marvvila deu alguns sustos nos bastidores do #Domingão . pic.twitter.com/t8JACvudVE — Domingão com Huck (@domingao) April 9, 2023

Da plateia para o palco! @marvvila vinha sempre na plateia do @caldeiraoglobo e agora está no palco do @domingao ! pic.twitter.com/kW9kINbWiV — Domingão com Huck (@domingao) April 9, 2023

