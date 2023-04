Reprodução/ Globoplay Ex-BBB Paula na Casa do Reencontro

A "Casa do Reencontro" foi uma novidade do "BBB 23" e selou o retorno de dois brothers para a casa por votação popular. Mas o que deveria ser encarado como uma "vida extra" no programa, foi interpretado por alguns participantes como castigo. A ex-BBB Paula Freitas, por exemplo, conta que sofreu com o reencontro e também entendeu com quem não quer se relacionar após as questões contratuais do programa da Globo.

Tá gente, já coloquem na minha mesa a treta da Paula e da Cabrita agora, please!! #BBBB23 #repescagem



Tina Gabriel Boco Roso Domitila Key Fred Paula Larissa pic.twitter.com/IQrynzfQ5Y — Lara (@larahpaz) March 22, 2023

No dia 23 de março, Marília, Gabriel Fop, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key e Larissa foram confinados na Casa do Reencontro. No local, os brothers tiveram que conviver por dois dias até o público decidir quem voltaria para o reality. Os escolhidos foram Nicácio e Larissa.

Paula afirma que os ex-BBBs não sabiam como seria a dinâmica e nem todos ficaram felizes quando descobriram. "Foi até uma brincadeira que a gente fez, alguns falaram assim: 'Se eu soubesse, também não teria vindo'. Naquele sentido de estar de novo em uma casa com todo mundo".

Ela conta que, ao voltar para o jogo, toda a tensão e problemas que tinha no reality foram reativados. "Quando você sai aqui, todo mundo tenta viver bem e praticar a política da boa vizinhança, todo mundo tenta torcer por todo mundo. Só que é incrível quando você se tranca novamente e fala assim 'é um jogo de novo', desperta tudo aquilo que você tinha tentado esquecer e abstrair", afirma.

A ex-sister explica que as questões que não estavam muito bem resolvidas com outros ex-BBB vieram à tona, o que despertou "sentimentos" nela. Paula, então, pontua que voltar para a Casa do Reencontro foi pior do que entrar no "BBB 23":

"Eu saí do Big Brother com aquele sentimento 'cada um segue sua vida, vamos trabalhar, vamos viver'. De repente, trancam todo mundo de novo, confinam todo mundo, tudo aquilo de novo, aquele gatilho. Então, para mim, foi muito pior, por incrível que pareça, foi muito pior, porque trouxe todas as questões que tinham mal resolvidas".

Vale lembrar que Paula passou por outros momentos tensos na Casa do Reencontro, além das brigas com os ex-BBBs. A ex-BBB caiu no choro ao narrar os ataques racistas que sofreu fora do reality e também se emocionou ao afirmar que se reconheceu como mulher negra no "BBB 23".

Paula se descobriu recentemente uma mulher preta e percebeu que o que passou ao longo dos anos foi o claro retrato do racismo... ISSO PRECISA SER FALADO #BBB23 pic.twitter.com/jTpmiz47tK — Larrycita (@dra_larry) March 22, 2023





Paula cultiva desafetos pós-BBB

Ao falar das desavenças que teve de reviver, a biomédica confessa que ainda não se dá bem com alguns brother aqui fora. "Eu não falo com Marília, Key, eu falava com o Gustavo, mas, agora, depois da Casa do Reencontro, ele me deu unfollow e dei também, a gente só trocou unfollow", revelou ela ao iG Gente.

A ex-sister, no entanto, disse que pretende ter uma conversa com Marília, com quem teve momentos de climão na Repescagem. "A Marília até me falou lá [na Casa do Reencontro]: 'Eu tenho impressão que você não me suporta'. Mas eu falei: 'Marília, só foi uma semana de jogo, eu não te conheci, não tem como... eu te achei insuportável dentro do jogo, mas essa impressão ficou lá, pois só foi uma semana", detalha Paula.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!





Já em relação a Key e Gustavo, parece que não há chance de reconciliação. A paraense afirma que os dois a "magoaram muito" no reality. Depois que saiu do programa, ela viu cenas da jogadora de vôlei e do empresário falando mal dela pelas costas. Na Casa do Reencontro, eles ainda entraram em debate, quando Paula afirmou que identificou racismo, por parte de alguns participantes e os dois discordaram.

"Eu já tinha conversado com o Gustavo [aqui fora], mas a Key fingiu que nada tinha acontecido, não conversou comigo nem lá dentro", completou a biomédica. Paula declara que não pretende mais falar com ex-casal: "Eu procuro evitar, também não sou obrigada a manter a política da boa vizinhança".





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente