Poucas horas após comunicar o fim do relacionamento com Key Alves, Gustavo Benedeti surgiu nos stories do Instagram sorrindo nesta terça-feira (04). O cowboy do “BBB 23” estava no aeroporto viajando para Goiânia.

“Vamos buscar umas novidades para o agro e vamos escutar uns modão lá em Goiânia. Chama!”, disse o ex-BBB, utilizando o bordão que viralizou nas redes sociais.





Cerca de 3 horas antes, Gustavo usou as redes sociais para anunciar que terminou o namoro com Key Alves. "Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo dentro da casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, tive tempo de perceber e sentir as diferenças.", destacou ele no Instagram.

Key também se pronunciou sobre o término com Gustavo. A jogadora de vôlei rebateu o posicionamento do fazendeiro e criticou "atitudes lamentáveis" do ex, ressaltando que o término "não foi amigável".

🚨VEJA: Visivelmente abalado, Gustavo aparece no story após término com Key Alves. pic.twitter.com/lauTJugKiV — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) April 4, 2023





