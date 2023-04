Reprodução/TV Globo O ator participou do 'Domingão' da TV Globo neste domingo (2)

O ator Gabriel Santana foi um dos convidados do 'Domingão com Huck' deste domingo (2) ao lado de Fred - ambos ex-integrantes do BBB 23. No palco do programa, Santana foi elogiado por sua postura dentro do reality, referente as suas atitudes com as mulheres da casa, especialmente com Bruna Griphao, para quem ele demonstrou um interesse afetivo, que não foi correspondido.

Ele respeitou a decisão da participante de não se relacionar com ele e foi elogiado pela atitude, o que ele rejeitou.

“Eu entendo esse posicionamento que as pessoas têm de me elogiar nesse lugar, mas eu me sinto um pouco incomodado, porque acho que esse é o mínimo que deveria ser feito”, disse Gabriel no programa.













O ator reforçou que não enxerga ter feito nenhuma atitude excepcional com nenhuma mulher da casa.

“Fiz o que qualquer homem deveria fazer”, disse Gabriel enquanto era ovacionado pelo público. “Eu entendo que às vezes o mínimo não é feito e precisa ser elogiado, mas que isso sirva de lição para todos os homens: o que fiz lá dentro é o mínimo qualquer homem deveria ter feito em qualquer situação”.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.