Reprodução/Instagram 02.03.2023 Linn da Quebrada e Guito com seus professores de dança

As duplas Guito e Mariana Gomes, e Linn da Quebrada e Hugo Frade, do grupo D, foram eliminadas neste domingo (2) da "Dança dos Famosos" no "Domingão com Huck" (Globo).

O desafio de hoje era o ritmo da Pisadinha. Ao todo quatro duplas se apresentaram no palco e, como foi anunciado pelo apresentador Luciano Huck, duas passaram de fase e duas abandonaram a competição. As duplas Nattan e Bia Marques, e Priscila Fantin e Rolon permanecem na disputa.

Linn enalteceu o fato de ter sentido que sua identidade de gênero foi respeitada ao longo de sua passagem pelo programa.

"Eu dancei como uma mulher e fui tratada como uma mulher, como uma travesti mulher", disse a artista, recebendo os aplausos da plateia e dos jurados.

















+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.