Nanda Costa foi revelada como a Vovó Tartaruga do " The Masked Singer Brasil " deste domingo (2), mas não surpreendeu os jurados Mateus Solano, Deborah Secco, Sabrina Sato, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch. Apesar de haver uma pequena dúvida se era Fabíula Nascimento ou Nanda, eles apostaram na segunda e acertaram no programa da semifinal.

A atriz estava muito emocionada por viver a personagem na semifinal e contou que já havia sido convidada para participar desde a primeira edição, em 2021, mas não podia porque estava grávida e ninguém sabia dessa informação. No ano passado, o convite aconteceu mais uma vez e ela estava de licença-maternidade.

"Confesso que eu tava com muito medo porque sempre tive medo de cantar, mas me disseram que não é sobre cantar apenas. Como é uma personagem, uma vovó com máscara, foi muito divertido. Uma coisa que eu adoro fazer é brincar de fazer vozes, dublagens", falou.

Nanda é casada com a percussionista Lan Lanh e, com ela, teve duas filhas gêmeas, Kim e Tiê , que hoje estão com 1 ano e 5 meses. A mamãe orgulhosa falou que as meninas também assistem ao programa, mas não contou para elas que estava debaixo da máscara.

"As minhas tartaruguinhas amam, assistem ao programa e elas não sabem que eu sou a vovó. Elas já falam mamãe, temos pessoas que trabalham lá em casa e a gente não queria que elas apontassem para a televisão e dissessem 'mamãe'. Então não falei nada. Toda vez que a gente falava “tartaruga”, elas começavam a dançar", lembrou.

Questionada por Edu Sterblitch qual foi o momento mais emocionante que ela viveu nesta personagem, a artista não deixou de citar quando ela interpretou a música "Tocando em Frente", de Renato Teixeira, que foi uma homenagem ao seu pai, que morreu em janeiro deste ano .

"Na semana que cantei Tocando em Frente, eu perdi meu pai na mesma semana. Ele era boiadeiro e essa também foi uma homenagem a ele. Esse programa vai ser inesquecível para mim."

Sobre as dicas da Vovó Tartaruga, ela havia dito que não estava em um jardim, mas sim em "um gramado", o que deixou os jurados confusos e chegaram a apostar que poderia ser a jogadora de futebol Marta debaixo da máscara.

"Sempre fui apaixonada por futebol e eu quis ser jogadora antes de ser atriz. Não tinham muitas mulheres jogadoras, a Marta ainda não estava lá. Já rompi ligamento em campo... se aqui eu já sou assim, imagina em campo", disse.

