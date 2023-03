Reprodução/Globo - 31.03.2023 Bruna Griphao e Domitila Barros vivem rivalidade no 'BBB 23'





Bruna Griphao reuniu diversas críticas a Domitila Barros na tarde desta sexta-feira (31), no "BBB 23". Em conversa com Larissa Santos e Marvvila, a atriz voltou a atacar a ativista social e a chamou de "feminista falsa".

A sister do quarto deserto afirmou que a Miss Alemanha "é uma cobra" e disse não querer contato com a rival fora do programa. Domitila já chegou a se desculpar sobre erros com Griphao, mas a atriz julgou que o "arrependimentozinho é tudo fachada".





"Aquela 'feministazinha' de araque, ela é uma feminista falsa. Empodera mulher quando ela quer, quando é conivente para ela. Mas falar mal dos outros, falar mal de mulher, ela adora. Se tiver uma rodinha para falar mal de alguém, vai estar falando", declarou.

Bruna também voltou a mencionar a idade de Domitila, de 38 anos, como argumento para criticá-la: " Ninguém liga para ela. Ela cria uma rivalidade sozinha. Tem 40 anos na cara e está achando que a Larissa e eu temos inveja dela, que todo mundo tem inveja dela. Porr*, se liga, cresce. Temos 23 anos e não temos mais essas brigas. Ela tem 40 e ainda fica nessa".

As novas críticas acontecem após um embate de Bruna e Domitila na prova do líder. A atriz adotou a estratégia de cantar para desestabilizar os adversários e a ativista social a provocou, questionando o interesse da rival em seguir na carreira como cantora. O atrito alcançou as equipes da sisters, que brigaram nas redes sociais .

