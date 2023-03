Reprodução/Globo - 31.03.2023 Laís Caldas e Gustavo Marsengo, do 'BBB 22', participaram do 'Encontro com Patrícia Poeta'





Casal formado no "BBB 22", Gustavo Marsengo e Laís Caldas falaram dos planos de aumentar a família durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", nesta sexta-feira (31). Os ex-participantes do reality show comentaram outros casais já formados por conta do programa e sugeriram que gostariam de ter muitos filhos.

A repórter Tati Machado começou relembrando Mariana Felício e Daniel Saullo, do "BBB 6", que estão juntos há 17 anos e têm quatro filhos juntos. "Nosso futuro, amor", reagiu Laís. "É a meta. Mas quero igualar o Manoel [Soares], quero 6 filhos, no mínimo 5, um time de basquete", respondeu Gustavo entre risadas, se referindo aos filhos do apresentador.







"Corre atrás da máquina", brincou Manoel. "Estamos atrasados, vamos começar", complementou a ex-sister com risadas. Ainda na atração matinal, Gustavo relembrou o início do romance com Laís no confinamento. "Entrei de malvadão e sai de último romântico", brincou.

