Reprodução/Globo - 31.03.2023 Bruna Griphao e Domitila Barros brigaram em prova do 'BBB 23'





Os atritos entre Bruna Griphao e Domitila Barros seguem marcando o "BBB 23" e a prova do líder foi palco para um novo desentendimento entre as sisters. A atriz decidiu cantar como estratégia para desestabilizar os adversários e a miss Alemanha provocou sobre a carreira de cantora da rival . O momento deu início a uma briga entre as equipes das participantes nas redes sociais.

"Meu Deus, Bruna. tem certeza que quer tentar a carreira de cantora?", ironizou Domitila. Os administradores de Griphao compartilharam a declaração e questionaram: "Ah se fosse a Bruna dizendo algo assim, ah se fosse". A publicação foi a primeira em que os perfis resgataram falas polêmicas de participantes e profissionais do time das sisters.





Enquanto a página da Miss trouxe um vídeo da atriz afirmando que a rival "se acha a atriz, a cantora", o perfil de Bruna relembrou quando Domitila a chamou de "periguete". "Acontece que a Domitila se mostra arrependida e já pediu desculpas pelos seus erros. Porém, você adm, deve ser igual à Bruna, né? Quer que a Domitila se humilhe pelo seu perdão? Agora nos conte um pouco o que você quis dizer com isso?", rebateu a equipe de Barros.

A postagem trazia um vídeo com uma fala polêmica de um membro do time de Griphao, que dizia preferir que uma "antagonista branca" voltasse ao jogo pela repescagem da Casa do Reencontro. "Bruna não tem que ser responsabilizada pela fala de terceiros. Opiniões são de responsabilidade pessoal de quem disse, assim como esses ataques de vocês caem sobre vocês e não na Domitila. A adm citada foi desligada e não faz mais parte do time da Bruna desde o dia 22/03", esclareceu a equipe da atriz.

Confira abaixo as publicações na íntegra com a briga entre as equipes:

Ah se fosse a Bruna dizendo algo assim... AH SE FOSSE! https://t.co/WlemUFbDEH — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 31, 2023





Olha adm, acho que você tá esquecendo de alguma coisa hein 🤷🏾‍♀️ #BBB23 pic.twitter.com/dQ3i7dBBcY https://t.co/NXdSeHrrWU — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 31, 2023





Posso puxar rapidinho aqui o vídeo em que a Domitila fala que Bruna e Larissa são periguetes. Ou que ela fala que o cosmos faz a Bruna "gostar de quem bate nela". Ah, até mesmo o que ela falou que Bruna, enquanto vítima de um relacionamento abusivo, viveu uma palhaçadinha 😉 https://t.co/ZHLT8whZAG — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 31, 2023





Acontece que a Domitila se mostra arrependida e já pediu desculpas pelos seus erros, porém você adm, deve ser igual a Bruna, né? Quer que a Domitila se humilhe pelo seu perdão? Agora nos conte um pouco o que você quis dizer com isso? #BBB23 pic.twitter.com/DR9zf1Sx4S https://t.co/uMeKN2tBVT — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 31, 2023





Bruna não tem que ser responsabilizada pela fala de terceiros. Opiniões são de responsabilidade pessoal de quem disse, assim como esses ataques de vocês caem sobre vocês e não na Domitila.



A adm citada foi desligada e não faz mais parte do time da Bruna desde o dia 22/03. https://t.co/EPJxeZM3iw — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 31, 2023





O que começa com uma fala desmerecendo a carreira da Bruna, repercute assim pela torcida contrária. Mas a gente já mostrou e mostra de novo quem é a Bruna Griphao.



Pode avisar que é ela 👊🏻 https://t.co/MdOxdVAdTQ pic.twitter.com/rkUEtny7Au — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 31, 2023





