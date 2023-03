Reprodução/Globo - 30.03.2023 Rivalidade entre Ricardo Alface e Cezar Black segue marcando o 'BBB 23'





A trajetória dos carecas Cezar Black e Ricardo "Alface" Camargo segue marcada por altos e baixos no "BBB 23". Após protagonizarem uma briga feia, os brothers se acertaram e pediram desculpas na festa da líder Sarah Aline . No entanto, na manhã desta quinta-feira (30), Alface ressaltou como a reconciliação não mudou a rivalidade no jogo.

Durante a declaração do "raio-x", Ricardo afirmou que pretende indicar Cezar ao paredão caso garanta a liderança. ''Pedir desculpas não vai apagar o erro que foi cometido. Atrapalhou meu jogo, sim. Ganhando o líder, vou ter que indicar ele'', avaliou. Enquanto isso, Black aproveitou o recado matinal para falar da ressaca que passava.





💬 Ricardo sobre Cezar: ''Pedir desculpas não vai apagar o erro que foi cometido. Atrapalhou meu jogo sim, e eu ganhando o Líder vou ter que indicar ele'' 💥



➡ https://t.co/h9oH1fv8NU #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/KQKaic2IRi — Big Brother Brasil (@bbb) March 30, 2023





Nas redes sociais, a estratégia de Alface não foi bem-recebida e espectadores reprovaram a "falsidade" do brother. "Incoerente e falso", reagiu uma pessoa à postura no Twitter. "Alface é falso. E não é o rancor que vai tirá-lo. É a soberba", opinou outra. "Está virando perseguição por falta de narrativa", avaliou mais uma.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo outras reações na web:

Acho um erro e eu amo o 🥬 pic.twitter.com/XeH7IYDGVc — Morticia #BBB23 (@Amacomenta) March 30, 2023





Infelizmente terei q torcer pra vc não ganhar o líder então Facin — Tatiane Souza (@Tatianeandsouza) March 30, 2023





Poderia ser a melhor dupla do Bbb, mas Alface n quer. Infelizmente dará um tiro no pé. — alinecasali (@aline31588387) March 30, 2023





Seria uma burrice nessa altura do jogo...



Os carecas precisam jogar juntos! — Pires (@RodrigoComrua) March 30, 2023





Patético. Ricardo é muito instável. Ele está achando que as 4 meninas do deserto são fortes e já está recalculando a rota — Galvão (@JooGalvo) March 30, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.