BBB 23: Sarah rasga elogios para produção após críticas do público

Sarah Aline finalmente conseguiu ter a sua tão sonhada festa do líder com o tema 'Realeza Africana' no BBB 23 . No raio-x desta quinta-feira (30), a sister rasgou elogios para a produção, sem saber das polêmicas que aconteceram fora da casa.

Durante a tarde da quarta-feira (29) viralizou nas redes sociais que a produção não iria realizar a festa com o primeiro tema escolhido pela psicóloga. A situação gerou revolta nas redes sociais e Boninho apareceu para negar as acusações.

No vídeo, Sarah comentou ter amado a produção da comemoração. "Acho que minha cara é muito explicável, compreensível após a minha festa. Nem tô acreditando que ela aconteceu. Acho que no final da noite eu sai falando que estava sonhando. Foi muito real, estava tudo muito lindo, eu estava linda, estava tudo lindo, eu fiquei muito emocionada", disse ela.

O público considerou a decoração feita de última hora, porém, ela discordou. "Cada detalhe da festa foi muito perfeito e eu acho que precisa, ouvir as músicas que eu gosto, que me faz sentir bem, foi perfeita para esse momento de jogo porque estou sendo atravessada por várias coisas, mas estou buscando forças e sendo persistente para continuar construindo meu sonho aqui dentro".

