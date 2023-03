Reprodução/Instagram Boninho anunciou nova dinâmica no 'BBB 23'





Boninho informou que a semana do "BBB 23" vai começar de uma maneira "quente". Mantendo suspense sobre os detalhes das novidades, o diretor do reality show prometeu uma "dinâmica diferente" para os próximos dias do programa e uma mudança no formato da votação.

"O poder coringa é legal, voto em dinâmica diferente. E você vai votar inverso", informou em um vídeo nas redes sociais, divulgado nesta quarta-feira (29). O diretor ainda garantiu que o apresentador Tadeu Schmidt vai explicar as novidades e "muito mais" no programa desta quinta-feira (30).





Esta não é a primeira vez que Boninho anuncia mudanças para movimentar o jogo. A atual edição já contou com eliminação falsa, quarto branco, diversas chamadas do Big Fone, repescagem e outros artifícios nas "semanas turbo" do diretor.



