Reprodução/Globo/Instagram - 27.03.2023 No paredão do 'BBB 23', Aline Wirley recebe apoio de marido e filho





Enquanto a equipe de Aline Wirley segue realizando mutirões pela permanência da sister no "BBB 23", a cantora também recebeu apoio da família durante o paredão que enfrenta com Bruna Griphao e Gabriel Santana. Igor Rickli e Antônio, marido e filho da participante, encantaram a web ao publicarem um vídeo pedindo votos pela permanência da ex-Rouge.

"Gente, a mamãe tem que ficar naquela casa lá. Então, por favor, votem no Gabriel. É a única coisa que a gente pede para vocês em 2023. Só para ela ficar, mesmo que ela não ganhe", disse o garoto, sorridente. "É isso mesmo, a gente não vai pedir muito mais, não. Só ajuda a gente nessa, na moral, por favor. Vota no Gabriel para ele sair, para mamãe continuar até a final", complementou o pai.





"Por favor, faz esse favor, de coração", complementou Antônio, encantando os espectadores nos comentários. Apesar dos elogios ao filho de Aline e Igor, internautas ainda ponderaram que a saída de Bruna seria melhor para o jogo.

"Antônio, você é perfeito, lindo e maravilhoso. Mas a Bruna prejudica o jogo da Aline, então é fora Bruna", comentou uma pessoa em resposta no Twitter. "A mamãe dele vai ficar na casa sim. A Bruna que vai sair", pontuou outra. "Não se preocupa pequeno, sua mãe vai ficar. É fora Bruna com força, sua mãe está segura", garantiu outra.

"Gente esse menino é lindo. Desculpa anjinho, sou fora Bruna", escreveu um usuário. "Que fofo", pontuou mais um. Confira abaixo o pedido na íntegra:

O nosso mini querido tá pedindo por favor para deixarmos a mamãe dele na casa! Não se nega um pedido desse, hein? 🤎



VOTEM NO GABRIEL!

🔗: https://t.co/3fC7vmw5hZ #FicaAline #ForaGabriel pic.twitter.com/ndpHsoJT60 — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) March 27, 2023





