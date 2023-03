Larissa X Ricardo

No discurso que Ricardo fez para dar o anjo para Domitila (algo que não aconteceu pois o poder é autoimune essa semana), o brother afirmou que a miss estava arrependida. Ele fez uma referência ao arrependimento após ela ter falado que Larissa iria sair do reality e encontrar pretendentes no direct do Instagram. A professora de Educação Física, no entanto, não gostou da atitude de Alface, já que tinha trazido tal acusação de fora do "BBB". "Você nem sabe tudo, eu nem contei tudo. Você tira o meu lugar de fala, no ao vivo. Você tirou a única coisa que eu tinha, eu não tive nem direito de falar com o público e você fala antes de mim que ela já se arrependeu sem saber?", disse Larissa. Ricardo rebateu: "Em nenhum momento, eu expus nada do que você falou para a Domitila".