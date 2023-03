Reprodução/Globo - 27.03.2023 Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana estão no paredão do 'BBB 23'





O décimo primeiro paredão do "BBB 23" foi formado neste domingo (26), resultando em uma disputa entre Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana. A berlinda foi definida após Amanda Meirelles, a participante mais votada pela casa, escapar pela prova-bate volta.

Líder mais de uma vez no jogo, Bruna nunca recebeu votos dos colegas e integrou o paredão após ser indicada pela líder Sarah Aline. A estreante em paredões deve deixar o reality show nesta terça-feira (28), segundo a parcial das 12h da enquete do iG Gente, em que a atriz aparece com 51,6% dos votos.







Indicado a berlinda por Amanda, detentora do poder coringa da semana, Gabriel segue em segundo lugar com maiores chances de ser eliminado, com 38,5% dos votos. Já Aline foi contragolpeada pelo ator e tem apenas 9,9% de intenções do público em tirá-la do programa.

Reprodução/Twitter/iG - 27.03.2023 Bruna Griphao, Gabriel Santana e Aline Wirley estão no paredão do 'BBB 23'





