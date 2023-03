Foto: Reprodução/Instagram Pai de Bruna Griphao desativa Twitter após falas preconceituosas





Kakau Orphão, pai da atriz Bruna Griphao, confinada no BBB23, teve de desativar o perfil no Twitter na noite deste domingo (26), após compartilhar alguns tweets com falas preconceituosas, racistas e homofóbicas.



Apesar de ter desativado a conta e compartilhar nos stories do Instagram que não tinha mais a conta no Twitter, os internautas recuperaram algumas destas falas preconceituosas compartilhadas por Kakau.













"Doa nada, tu é mentiroso. Falou que iria me passar seu CPF e endereço e p*rra nenhuma. Tu é galo corrido!! Queima rosca!! Bundão!! Zé c* bola quicando", escreveu ele em um Tweet apagado atualmente.

"Aliás bandidinho", escreveu ele em um tweet que falava de Cézar Black. Com o aumento no número de tweets vazados, os internautas começaram a subir a hashtag "#ForaBruna", para que a atriz seja eliminada do reality.

"Vamos de "#ForaBruna", para que a filha desatica a conta do pai preconceituoso dela", escreveu um internauta Seguido de outro que apoiou o mutirão. "Bruna devia ter desligado a internet da casa dela antes de ir pro reality", disse uma internauta.

Agora sabemos de onde vem a péssima educação e o preconceito estrutural da Bruna. O pai dela em poucos tweets mostrou. Que sujeito asqueroso e nojento, elitista da pior espécie.

Depois de fazer alguns tweets de cunho racista e homofóbico, Pai da Bruna Griphao, desativa conta e informa que não tem Twitter.



Apesar do hate, muitos internautas saíram em defesa de Kakau e afirmam que ele nunca possuiu uma conta no Twitter, alegando que a conta que estava compartilhando falas preconceituosas fosse um haker.