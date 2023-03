Grupo A

As apresentações dos times seguiram o ritmo de danças urbanas e o grupo A levou Rihanna para o palco do "Domingão com Huck". A equipe composta por Heloisa Périssé, Gabi Melim, Bruno Cabrerizo e Rafael Infante totalizou uma nota de 118,0 com a performance de "Bitch Better Have My Money".