Divulgação/ Globo Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana no paredão

No último domingo (26), foi formado o décimo primeiro paredão do "BBB 23". Bruna, Gabriel e Aline foram os escolhidos para disputar a permanência na casa. Na próxima terça-feira (28), sairá o brother mais votado pelo público no site do Gshow. Mas é possível opinar, na enquete do iG Gente, quem será o próximo eliminado.













Bruna caiu na berlinda pela indicação da líder Sarah. Já Gabriel foi colocado no paredão por Amanda, que comprou o Poder Coringa e teve direito a indicar um brother que não havia sido votado pela casa. A médica, por sua vez, foi a mais votada pelos participantes, mas se salvou na proba bate-volta. Aline Wirley foi puxada por Gabriel no contragolpe.

Na enquete do iG Gente, Bruna é a mais votada com 54,4% às 06h48. Gabriel está em segundo lugar com 34,4% e Aline em último com 11,11%.

