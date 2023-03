Reprodução Key Alves se despede do avô após decisão da família: 'Angústia e dor'

A ex-BBB Key Alves publicou uma homenagem se despedindo do avô que morreu no dia 17 de março. A morte aconteceu enquanto a atleta estava confinada e a família pediu para a produção não informá-la. Nesta sexta-feira (24), Key Alves desabafou sobre não ter tido a oportunidade de realizar alguns sonhos do familiar.

Com uma sequência de fotos de José, Key Alves lamentou não saber como se despedir e citou alguns sentimentos ao descobrir a perda. "Ânsia. Angústia. Tristeza. Dor".

"Saber que ele se foi comigo lá dentro confinada me mata! Mas me conforta também porque era o sonho dele me ver lá dentro e tenho certeza que ele se foi orgulhoso e em paz!".



A jogadora de vôlei revela que antes de viajar ao México para participar do intercâmbio entre o BBB e o La Casa de Los Famosos ela teve a oportunidade de se encontrar com José.

"Até nisso Deus é maravilhoso. E ele estava tão feliz por ver eu mudando a vida da nossa família. Me desculpa vô por não ter dado tempo de fazer a piscina que o senhor sonhava, de não ter te levado para andar de avião e só eu sei a emoção que foi a primeira vez que te levei para ver a praia… juro que dor!", lamentou.

"Nada que está acontecendo hoje na minha vida é por acaso e nada que está acontecendo hoje me abala mais que isso! Minha família, meu TUDO! Eu estou chegando vô para te visitar com flores", finalizou.