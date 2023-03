Reprodução/Instagram Fabi Claudino opina em briga de Key e Fred Nicácio no BBB 23: 'Não dá mais'

Na noite desta quinta-feira (23) Fabi Claudino comentou sobre o caso de racismo religioso envolvendo Key Alves e Fred Nicácio no BBB 23 .

A jogadora do time da sister criticou a atitude de Key durante a conversa.

No perfil do Instagram, a atleta fez um longo desabafo, elogiando o discurso 'didático' do brother e repudiou as reações de Key.

Na Casa do Reencontro, Fred Nicácio desabafou sobre a intolerância religiosa que sofreu na casa do BBB 23 de Key, Gustavo e Cristian.





