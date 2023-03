Reprodução/ Instagram Keyt e Key Alves

Na noite desta quinta-feira (23), Keyt Alves, irmã gêmea de Key Alves, fez um post em apoio à ex-sister em seu Instagram após ela não ser escolhida pelo público para voltar ao reality na repescagem.





"Vou cuidar de você até depois do fim, porque é isso que os irmãos devem fazer. A sua coragem é admirável. Eu te amo, irmã. Obrigada por tudo, chaveirinhos, vocês vão ser pra sempre da família Ramalho", iniciou Keyt.

Em seguida, ela contou que Key deve cuidar da saúde mental quando sair: "Agora é hora de cuidar da Key. E de vocês também que sempre defenderam a Key. Enfim, a terapia vai acontecer". A ex-sister respondeu ao post de apoio: "Amo muitoooo".