BBB 23: Sapato ganha estrela de fãs: 'Nem sabia que podia'

O lutador Antonio 'Cara de Sapato', expulso do "BBB 23" por acusação de importunação, agradeceu os fãs nesta quinta-feira (23) por um presente inusitado. Admiradores da amizade do atleta com a médica Amanda compram o nome de uma estrela e homenagearam com o apelido da dupla.

Nos Stories do Instagram, Sapato apareceu contente agradecendo os diversos presentes que recebeu durante o confinamento. No vídeo, o lutador exalta o certificado da estrela e se diz impressionado.

“Estou recebendo muitos presentes, muito carinho aqui de todo mundo. Mas tem uma coisa especial que eu estou impressionado, que eu nem sabia que existia essa possibilidade. Simplesmente compraram uma estrela, isso mesmo uma estrela no céu, com as coordenadas, com tudo, e batizaram o nome da estrela de DocShoe. Eu nem sabia que podia. Pessoal, vocês são demais, vocês são muito incríveis. Inclusive, para quem perguntou do nome, amei esse nome, obrigado."

🚨 GRAVE: Sapato falando que as DocShoe compraram uma estrela. #BBB23













Na última quarta-feira (22), Antonio Cara de Sapato compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá para prestar depoimento na investigação de importunação sexual contra a participante intercambista do "BBB 23", Dania Mendez. No dia 16 de março, o participante teria supostamente imobilizado a mexicana e a beijado sem consentimento. A direção do reality julgou a atitude como violação das regras e decidiu por expulsá-lo.