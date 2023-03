Reprodução/Globo Sapato fez declaração para Amanda





Após se pronunciar oficialmente sobre a expulsão do "BBB 23", causada pelo assédio a Dania Mendez, Cara de Sapato voltou às redes sociais para se declarar a Amanda Meirelles. Diante da aliança e amizade formada no reality e com uma torcida desejando um romance, o lutador elogiou a médica em uma postagem que trazia momentos dos dois na casa.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Me disseram que iria entrar com alguém, só não disseram que era para a vida toda. Feliz aniversário, minha parceira. Te amo muito, Amandinha", afirmou no texto, divulgado nesta quarta-feira (22) no Instagram. O ex-brother entrou no programa tendo Amanda como dupla e relembrou episódios em que ela a apoiou durante a participação.





"Nada do que eu diga, consegue expressar todo carinho, amor, admiração e gratidão que tenho por você, mas vou tentar. Você é alguém com um coração genuíno e uma sensibilidade que só vivendo tão de pertinho eu pude sentir. A sua mão me deu forças e sem isso eu não teria chegado tão longe. Te ter por perto foi um presente, uma dádiva de Deus. Com perdão do clichê? O aniversário é seu, mas quem ganhou o presente fui eu. Obrigado por ser tudo que você é", afirmou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Sapato também disse estar com o "coração muito triste" por não comemorar o aniversário com Amanda, mas complementou com mais elogios à amiga: "A mulher incrível que você é. Uma pessoa como você é rara, uma conexão como a nossa também. É tudo muito especial. Alegrava o meu dia, e ainda era o meu Porto Seguro nos momentos de angústia. Por favor, se mantenha firme, pois assim fico firme aqui fora também. Se você usar para si a força que me deu, ganha mais outros 23 BBB seguidos".





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.