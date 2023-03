Reprodução Após Tina expor ficada, Richarlison diz que sósia 'aprontou'

Nesta quarta-feira (22), a modelo Tina Calamba revelou durante a casa de repescagem do "BBB 23" que teria ficado com o jogador Richarlison durante o carnaval. No entanto, o craque da Seleção Brasileira publicou um comentário alegando que o sósia dele teria 'aprontado', dando a entender que ele não teria ficado com participante.

Na conversa com Fred, Larissa e Paula, Tina relembrou a curtição do carnaval. Após dizer, sem revelar nomes, que ficou com um jogador famoso, Larissa mencionou Richarlison e a modelo confirmou.

No entanto, o jogador não confirmou o caso. Depois da declaração de Tina, o atleta do Tottenham deixou em dúvida a situação. Através do Instagram, o atacando mencionou o sósia e brincou que o rapaz estaria aprontando.

"@sosiadoricharlison_ofc tá aprontando aí né [emoji rindo]", comentou o atleta em uma publicação que informava a revelação de Tina.

🚨FAMOSOS: Após Tina dizer que ficou com Richarlison no carnaval, o jogador “desmentiu” marcando o sósia dele numa postagem: “tá aprontando aí né”. #BBB23 pic.twitter.com/Ag5IiULTpN — CHOQUEI (@choquei) March 22, 2023