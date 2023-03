Reprodução/Instagram Empresária de Key Alves desmente demissão do Osasco; web pede provas

Após Fred Nicácio afirmar que Key Alves foi demitida do time de vôlei Osasco a pedido de patrocinadores no BBB 23 , a empresária da jogadora desmentiu a notícia.

Através de um comentário nas redes sociais, Fernanda Paschoa explicou a situação da atleta.





"Isso é mentira, eu sou a empresária dela no vôlei e seguimos com contrato vigente com o clube. Nunca tivemos nenhum problema com patrocinadores. Calúnia e difamação não passarão", comentou ela.

No perfil do Instagram, Fernanda recebeu alguns comentários pedindo por comprovação. "Boa tarde. Mostra o contrato tampando os dados pessoais, queremos saber se o contrato é real. Grata", disse uma internauta; "É isso que a empresária dela deveria fazer, porque falar de boca é fácil, agora o contrato tem que ser revisado porque pode até fazer um contrato falso para não queimar a imagem da Key. Mas se descobrir é crime total", concordou outra.





Além disso, a equipe de Key Alves compartilhou um comunicado sobre os últimos acontecimentos na Casa do Reencontro, onde a sister discutiu com Fred Nicácio, Larissa e Tina.





