Após desistir de uma possível repescagem no "BBB 23", Fred Desimpedidos participou do "Mais Você" na manhã desta quinta-feira (23). O influenciador afirmou que sentiu "alívio" ao tomar a decisão de não participar da "Casa do Reencontro" e ainda contou que notou um "clima perigoso" durante a breve passagem pela dinâmica.

O ex-brother afirmou que "teria pifado" caso continuasse no jogo, já que estava "no limite" e queria deixar o programa com "uma sensação gostosa". "Se eu fcasse naquele ambiente, com certeza ia fazer muito mal para mim", ponderou, destacando a dúvida sobre a possibilidade de Larissa Santos, affair do influenciador, retornar ao confinamento.





"Ontem vi o discurso da Larissa, falando que quer voltar para casa, todas as vontades e objetivos dela, sempre vou apoiar. Mas como uma pessoa que tem um carinho muito especial por ela, nem sei se quero que ela volte nesse clima [...] Está um clima realmente perigoso", avaliou.

Fred reforçou que sentiu o "clima horroroso" na "Casa do Reencontro" em apenas "cinco segundos", já que passou por uma quebra de expectativa ao se deparar com os eliminados. "Tinha criado uma expectativa de que as famílias pudessem estar esperando a gente fora da casa. Ouvi uns sons e achei que estava certo, estava ouvindo minha família, vou ver o Cris. Abri a porta e era o Cristian, então já ficou um negócio preocupante para mim. Não é possível que acabei de passar por isso e vou viver tudo de novo", relembrou.

