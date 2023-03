Reprodução/Globo - 23.03.2023 Amanda comenta relação de Gabriel e Bruna no 'BBB 23'





A festa da líder Bruna Griphao aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23) no "BBB 23" e foi marcada pela aproximação da atriz com Gabriel Santana, o Mosca. O brother já havia expressado interesse romântico pela sister e tentou um envolvimento, mas acabou sendo rejeitado . A relação dos dois repercutiu na casa e gerou comentários entre outros brothers.

Amanda Meirelles, por exemplo, apontou a "carência" na personalidade de Griphao pela maneira que ela se envolveu com o ator. "Hoje, teve uma hora que eu tive um 'flash'. Eu olhei e vi ela com o Gabriel, num clima que eu não sabia se era só amizade ou se tinha uma coisa a mais", avaliou.





"A Bruna com o primeiro Gabriel, depois a Bruna com o Cris, depois a Bruna com o Sapato, com várias pessoas. "Aí eu fiquei pensando, poxa, ela é uma mulher fantástica, sabe? Talvez seja uma impressão muito errada, mas a impressão que eu tô tendo é que ela sempre seja uma pessoa, não sei, com essas carências", complementou.

Aline Wirley concordou com a reflexão da médica e relembrou uma conversa que teve com Bruna na festa, quando apontou que a atriz "deixa as pessoas confusas" diante do comportamento com Gabriel. “Vocês estão passando informações erradas um pro outro, gente. Porque eu tenho a sensação completamente oposta", disse a cantora na madrugada, quando a sister explicou que só era amiga de Mosca e não pretendia viver um romance com ele.

Também na noite, Griphao conversou com Santana e questionou os "sinais errados" que poderia ter dado ao brother. "Eu não quero se escrota com você. Eu tô achando que tô sendo. Posso estar te dando sinais errados. Você consegue ser meu amigo mesmo assim?", sugeriu ela.

Vale lembrar que, ainda na noite, Bruna afirmou amar Gabriel e recebeu questionamentos de Marvvila, a quem disse que o ator é um "grande amigo". Confira abaixo a conversa:

Bruna disse pra Marvvila que ama muito o Gabriel e tem ele como amigo. Ela disse que já conversou com ele sobre isso. #BBB23 pic.twitter.com/tDya3UaqF7 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 23, 2023





