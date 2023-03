Reprodução / Globoplay 22.03.2023 Sarah passa mal com ansiedade ao descobrir repescagem

Ao saber que os eliminados do “BBB 23” estão confinados novamente para uma repescagem, Sarah Aline teve uma reação tão forte que chegou a passar mal nesta quarta-feira (22).

Depois de um problema técnico, as imagens da Casa do Reencontro do BBB 23 foram exibidas no telão da sala do programa pela produção. Os outros participantes ajudaram Sarah Aline, que ficou muito nervosa ao ver as imagens. Ela ainda tentava processar o ocorrido.





Os colegas de confinamento ofereceram um banco para Sarah esticar as pernas e uma coberta, visto que ela tremia. Aline disse que ela estava apenas tentando assimilar o que havia acontecido. Sarah repetiu que estava muito nervosa e que sentia como se a cabeça fosse explodir.

Bruna Griphao e Amanda Meirelles descobriram que haverá uma repescagem no “BBB”. Nesta quarta, um erro grave nas operações de câmera do reality mostrou a Casa do Reencontro na televisão do quarto da líder. Em choque, a atriz desceu correndo para contar o que viu aos colegas, que ficaram revoltados.









