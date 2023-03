Reprodução/Globo - 21.03.2023 BBB 23: Fred Desimpedidos desiste da 'Casa do Reencontro' e não participa da repescagem

Fred Desimpedidos realmente deu adeus ao BBB 23 . Após ser eliminado nesta terça-feira (21), o brother não quis participar da repescagem e saiu do reality.





Ao receber a oportunidade de não estar na votação, o youtuber se manifestou e desistiu.

"Pra mim não dá. Tudo que eu tinha que mostrar dentro do jogo, eu mostrei. Prefiro sair com essa lembrança que continuar vivendo fora do meu limite. Recentemente eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar, mas da minha casa. Quero sair com uma boa lembrança", disse ele.

Tadeu aceitou a decisão do influenciador. Na sequência, ele abraçou os colegas de confinamento e affair, Larissa, e deixou a Casa do Reencontro.

🚨Fred desiste da Casa de Reencontro do #BBB23 e perde a chance de retornar ao jogo! #RedeBBB pic.twitter.com/cSKmDzyKsG — Multishow (@multishow) March 22, 2023









