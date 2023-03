Reprodução/TV Globo BBB 23: Fred saboneta na Discórdia e faz Tadeu se retratar

Mais uma vez Tadeu Schmidt perdeu a paciência com Fred Desimpedidos no Jogo da Discórdia no BBB 23 . Nesta segunda-feira (20), o apresentador precisou interromper o brother.





Após a explicação que uma das urnas era negativa, o youtuber chamou Ricardo Alface de arrogante, porém, justificou dizendo que a placa serviria mais para si do que para o rival.

"O jogo não é para você falar de você mesmo, temos uma plaquinha com o nome 'arrogante' e você precisa dizer quem você acha arrogante na casa", disse Tadeu.

Fred rebateu o apresentador resgatando a fala dele dizendo que os participantes teriam que se resolver.

Por fim, Tadeu se retratou e explicou que não era para falar de si e nem fazer as pazes.





