Reprodução/Instagram Bianca Andrade rebate críticas ao puxar mutirão a favor de Fred no BBB 23

Bianca Andrade precisou usar as redes sociais nesta segunda-feira (20) para rebater a críticas que vem recebendo por puxar votos a favor de Fred Desimpedidos no BBB 23 .





O brother está enfrentando o paredão com Domitila Barros e Gabriel Santana, e a influenciadora não quer que o ex-marido deixe o reality.

"Gente ele é pai do gudugo, é minha família e um dos meus melhores amigos… Também não concordo com alguns posicionamentos dele no jogo, mas quando eu sou parceira de alguém, eu não largo. Mesmo que a galera taque hate, só tô fazendo a minha parte", escreveu ela no Twitter.

Vale lembrar que o eliminado dessa semana entra para a lista de participantes que podem voltar para a casa mais vigiada do Brasil.

Na quinta-feira (23) dois ex-participantes terão a chance de viver o jogo mais uma vez.

