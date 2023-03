Reprodução/Globo - 21.03.2023 Paulo Vieira chamou Amanda Meirelles de planta do 'BBB 23'





Paulo Vieira gerou polêmica nas redes sociais expressar opiniões sobre o "BBB 23" nesta segunda-feira (20). Amanda Meirelles não ganhou nenhuma placa no último jogo da discórdia e o humorista chamou a médica de "planta" ao sugerir uma placa que a sister poderia receber na dinâmica.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"A plaquinha que não tinha para Amanda", escreveu o comediante no Twitter, na legenda de uma foto com plantas e uma placa com a frase "favor não pisar no jardim". "Pouca gente sabe, mas o participante explode se citar a Amanda no jogo da discórdia", ironizou em outra postagem.





A posição de Paulo não foi bem recebida pela torcida de Amanda, que se revoltou em resposta às publicações. "Já entendi, está precisando de engajamento [risos]. Sem talento, sem graça. Precisa falar da Amanda mesmo", afirmou uma pessoa. "Deus repreenda nossa querida da tua inveja, vai procurar jeitos de melhorar seu quadro 'flopado'", comentou outra.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Se preocupe mais em fazer a gente rir, porque nisso você falha toda vez que aparece", escreveu um usuário, ao passo que Vieira respondeu à declaração com risadas. Em uma postagem apagada posteriormente, o humorista ainda compartilhou um comentário de um fã e continuou debochando da sister.

"Me respeita, bem. Tenho mais horas de tweets que a Amanda tem de sono", pontuou. Confira abaixo as publicações na íntegra:

A plaquinha que não tinha pra Amanda pic.twitter.com/FRvy7I4wv0 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) March 21, 2023





pouca gente sabe mas o participante explode se citar a Amanda no jogo da discórdia — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) March 21, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.