Fred Desimpedidos compartilhou uma experiência sexual durante conversa na madrugada desta terça-feira (21), no "BBB 23". Enquanto os colegas de confinamento compartilhavam os desejos sexuais, o influenciador relembrou uma relação que teve em um "quarto do sexo".

O brother explicou que a vivência aconteceu com apenas uma companheira, durante uma festa na casa de um amigo. "O quarto inteiro de couro, num vermelho mais pro vinho mesmo. [Tinha] tudo, velho. Uma maleta de bagulho que girava, rodava, creme", relatou.





"Foi legal, foi uma experiência bem legal", complementou. Bruna Griphao expressou a vontade de ter um cômodo como esse no futuro: "Se eu for muito rica, eu vou ter um quarto do sexo, real. Várias coisas maneira".

Já Marvvila compartilhou o desejo de ter um item específico no quarto para esquentar as relações: um espelho no teto. A conversa sobre o assunto surgiu após a artista cantar "Intenção", de Marília Mendonça, e Fred opinar que a canção é "para fazer amorzinho".

Griphao compartilhou que gosta de ouvir uma versão especial de "Crazy In Love", de Beyoncé durante o sexo, enquanto o influenciador comentou que prefere viver o momento sem músicas. Já Gabriel Santana pontuou como se preocupa mais com a "ambientação e as luzes".

