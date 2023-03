Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Nesta terça-feira (21), a equipe de Bruna Griphao se manifestou sobre um inquérito que foi aberto alegando que a atriz foi racista ao chamar Fred Nicácio de "urubu de luto" no "BBB 23".

Na nota, a equipe informou que Bruna não teve intenção de atacar o brother e que a defesa da sister irá tomar medidas judiciais por crime de violência moral e danos morais.

A legenda do post também defendeu a atriz: "Por diversas vezes durante todo o programa, Bruna foi atingida com acusações que, definitivamente, não fazem parte da vida pessoal e da conduta de toda sua vida. Em situações com diversos participantes, Bruna sempre se referiu a seu jogo e muitas vezes foi atacada com suas falas tiradas de contexto e/ou sua imagem associada à atitudes que não foram dela".

"Nós, como time e família, bem como a Bruna lá dentro, temos todos um jogo limpo. Puxamos VAR, conversamos com sua torcida, sempre de forma esclarecedora e sem meias palavras. Assim será nossa conduta SEMPRE! Somos e seremos justos com todas as atitudes da Bruna e jamais permitiremos falta de respeito, ataque ou qualquer conduta que seja um crime conosco, enquanto família, equipe e principalmente com a Bruna. Este é nosso posicionamento e temos muito orgulho da coerência e da conduta dela", completou a equipe.