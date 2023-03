Reprodução/ Instagram Larissa encontra pai de Bruna Griphao, Kakau Orphao

No "BBB 23", Larissa e Bruna Griphao se tornaram grandes amigas e alidas. Fora do programa, a amizade parece seguir firme e forte. A professora de Educação de Física foi recepcionda Kakau Orphao no apartamento da atriz.

No Instagram, Larissa chamou Kakau de "papis emprestado". A ex-sister ainda informou que está no apartamento da atriz e contou sobre o encontro com Kakau, que aconteceu na última sexta-feira (18), em um hotel no Rio de Janeiro.

Em seguida, a ex-BBB fez uma brincadeira com Domitila, que recebeu o apelido de "madrasta da Bruna" no "BBB 23" após falar que amava o pai da atriz.

"Tô aqui no apartamento da Bru Bru. O pai dela e a madrasta foram me buscar ontem. Ah, é a madrasta de verdade, tá? não é a Domitila. Eu e minha assessora vamos ficar aqui [no apartamento da Bruna]", afirmou.

