Neste sábado (18), aconteceu mais uma Prova do Anjo no "BBB 23". Gabriel ganhou a dinâmica, ganhou o poder de imunizar outro brother e ainda colocou Fred e Aline no Monstro.

A disputa exigiu a mira dos confinados. Eles precisavam acertar discos em caixas de entrega. Gabriel fez nove acertos e se consagrou o Anjo da semana.

O ator, então, escolheu Fred e Marvvila para o Monstro "Amigo da Onça". Eles terão que ficar abraçados em uma onça. Além disso, eles perderam 300 estalecas e foram direto para a Xepa.





