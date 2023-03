Reprodução/Instagram Vem aí mais uma Semana Turbo? Boninho promete bagunçar o jogo amanhã

Será que vem aí mais uma Semana Turbo no BBB 23? O diretor do programa, Boninho, usou as redes sociais para atiçar a curiosidade do público e prometeu uma novidade que deverá bagunçar o jogo nos próximos dias.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



A surpresa deve ser anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt na próxima formação de Paredão, que acontece neste domingo à noite (19).

"Tô aproveitando esse dia lindo e pensando que... Semana Turbo? Ainda não parou! Amanhã, o Tadeu tem uma boa revelação para vocês!", disse ele em um vídeo. "Tadeuzinho, aperta o cinto", brincou ainda.

Da última vez, a Semana Turbo movimentou o reality show com um cronograma diferenciado de provas, eliminações e formações de Paredão, além de ligações do Big Fone, que esquentaram o clima na casa mais vigiada do país.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente