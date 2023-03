Reprodução/Globo - 15.03.2023 Larissa, do 'BBB 23', participou de conversa com eliminado no 'Mais Você'





Larissa Santos saiu do "BBB 23" e participou do café da manhã do "Mais Você" nesta quarta-feira (15). Ana Maria Braga trouxe cenas em que Key Alves expressava ciúmes da personal trainer com Gustavo Benedeti e a recém-eliminada descartou a possibilidade de se envolver com o "Cowboy", até se ele fosse solteiro.

Santos assistiu momentos em que estava próxima de Gustavo e Key opinou que ela tinha segundas intenções com o brother, que se envolveu com a jogadora de vôlei no confinamento. "É feio demais. Ontem ainda me mostraram a parte que ela me chama de cachorra, achei o 'ó do borogodó' ela falar isso. No caso do banheiro, estava escovando os dentes e deu que ele estava no banheiro. Agora dizer que fui ao banheiro para ver ele, é muito feio. Na hora da festa, escorei a mão e estava no cangote da Bruna, falando com ela", justificou ao rever os casos.

"Era nítido que nunca na minha vida eu ia ter a intenção. Se fosse solteiro, já não, muito menos ele com uma pessoa lá dentro, e eu já estava com o Fred [Desimpedidos]. Não tinha motivo nenhum para ela achar isso e ele também ficar confirmando isso [...] Os dois não estavam enxergando as coisas com clareza", complementou.

Confira abaixo a reação de Larissa na íntegra:

Key com ciúmes do Gustavo? 💥🔥



Larissa assiste às imagens da ex-sister falando sobre ela dar em cima do Cowboy. O que você acha? 🤔⤵️ #MaisVocê #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/q3RBsAOZ1x — gshow (@gshow) March 15, 2023





