Dinâmica

A entrada de Dania Mendez na casa mais vigiada do Brasil acontece nesta terça-feira (15), às 15h05. A mexicana passará uma semana no "BBB 23" e terá influência na formação de paredão do próximo domingo (19), quando escolherá qual será o privilégio do detentor do poder coringa: voto duplo ou voto anulado. A dinâmica de Key no "LCDLF" não foi divulgada por completo, mas compilados da ex-sister no programa mexicano serão exibidos nas edições do reality brasileiro.