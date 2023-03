Reprodução/ Globoplay Larissa do "BBB 23"

Na última terça-feira (14), Larissa foi eliminada do "BBB 23" com 66,75% dos votos em um Paredão Quádruplo ao lado de Cezar, Domitila Barros e Ricardo. Após sair do reality, a ex-BBB foi para a entrevista com o eliminado no "Rede BBB" e revelou detalhes dos momentos que teve com Fred na casa.

Leia também BBB 23: Larissa descobre distorções de Fred e casa sugere paredão falso

Larissa, então, assiste aos momentos que teve com o youtuber e reagiu quando foi questionada, por Patrícia Ramos, se teria rolado algo embaixo do edredom. "Uns amassos, uns beijos, só isso", respondeu a ex-sister.

"Não sei, estou sentindo que ela não está querendo contar", brincu Vivian Amorim. Patrícia, então, questionou: "Rolou uns amassos, mas você queria que tivesse rolado mais?".

"Então, né... A final eram quantos dias? 47? Eu contava 48. A minha final era depois, entendeu?", explicou Larissa. A ex-BBB ainda contou que, quando Fred foi líder, preferiu ficar longe do quarto para não ficar com vontade.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



A ex-sister ainda falou sobre o relacionamentos dos dois fora do reality: "Um beijo aos Larieds. Quando ele sair, eu tenho certeza que a gente vai dar muito carinho pra vocês. A gente vai ver o que vai acontecer, mas acho que vai dar bom" .

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente